Тайвань урізав пакет закупівель зброї у США: Держдеп побачив у цьому поступку Китаю, - Reuters

05:55 09.05.2026 Сб
Чому Тайвань скоротив закупівлі і чим це загрожує?
aimg Едуард Ткач
Фото: у Міноборони негативно оцінюють рішення парламенту (Getty Images)
У Держдепартаменті США заявили, що затримки у фінансуванні військових витрат Тайваню, які виникли через тайванський парламент, є "поступкою" Китаю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сталося

Агентство пише, що президент Тайваню Лай Чінг-те запросив додаткові 40 млрд доларів на оборонні витрати, щоб краще стримувати Китай. Адже як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію і посилив військовий тиск.

Однак після неодноразових затримок з боку опозиційних партій, що посідають більшість місць у парламенті, у п'ятницю парламент схвалив лише дві третини запитаних коштів.

Причому важливо зазначити, що всі запитувані гроші були спрямовані на американську зброю, а не на інші проєкти, як-от дрони та ракети вітчизняної розробки.

В опозиції заявили, що хоч і підтримують витрати на оборону, проте партії не будуть підписувати "порожні чеки", оскільки пропозиції місцями розпливчасті й можуть відкрити двері для корупції.

Що кажуть у Держдепі США

Представник Держдепартаменту заявив, що США підтримують придбання Тайванем найважливіших оборонних можливостей, "порівнянних із загрозою, з якою він стикається".

"Хоча ми натхнені ухваленням цього спеціального оборонного бюджету після неконструктивних затримок, США наголошують на тому, що подальші затримки у фінансуванні пропонованих можливостей, що залишилися, є поступкою Комуністичній партії Китаю", - цитує Reuters неназваного представника.

Зазначимо, що США є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником знаряддя для Тайваню, незважаючи на відсутність формальних дипломатичних зв'язків, і активно підтримують збільшення військових витрат.

Пекін зі свого боку неодноразово вимагав припинення продажів зброї.

Реакція Міноборони Тайваню і президента

Пізно ввечері в п'ятницю Міноборони Тайваню опублікувало заяву, в якій було сказано, що затверджені витрати повністю виключають певні комерційні закупівлі, які з високою ймовірністю можуть створити "прогалини в можливостях".

У міністерстві додали, що до плану не включено протибалістичну ракету "Чян Кун" або "Сильний Лук", яка має стати основною нової тайванської системи ППО "Т-купол".

Після виключення цього пункту зі спеціального бюджету, якщо не вдається придбати у встановлені терміни, ефективність протиповітряної оборони серйозно знизиться", - ідеться в заяві.

Крім того, відсутність схвалення для морських дронів значно затримає розвиток можливостей асиметричної війни та вплине на прогнозоване економічне зростання і можливості працевлаштування для вітчизняної промисловості.

Президент Лай зазначив, що високо оцінює затвердження фінансування, яке дає змогу розпочати закупівлю таких систем, як HIMARS, але це лише перший крок.

"Будь-яка проблема вплине на цілісність усієї системи оборони. Будь-яка затримка збільшить загальні ризики для безпеки, які лягають на плечі жителів Тайваню", - написав він у Facebook.

Посилення Тайваню

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що уряд Тайваню підписав зі США відразу шість великих угод про закупівлю озброєнь на суму понад 6,6 млрд доларів.

Серед цих угод - закупівля систем HIMARS, самохідних гаубиць М109А7 Paladin, поповнення ракетного арсеналу армії і не тільки.

Також ми писали, що згідно з публікацією NYT, Тайвань все більше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю, через що прагне перейняти військовий досвід України.

