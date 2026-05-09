США знову взялися за Гренландію? Спецпредставник Трампа вперше відвідає острів, - AP

04:57 09.05.2026 Сб
Куди вирушить посланник Трампа в Гренландії*
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Губернатор Луїзіани і за сумісництвом спецпредставник Трампа щодо Гренландії вперше здійснить свій візит на данський острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами джерела, візит очікується наприкінці травня. Лендрі планує відвідати бізнес-конференцію Future Greenland у столиці Нууке, однак іншої інформації щодо маршруту посланця - співрозмовник AP не розповів.

Варто зазначити, що губернатор Луїзіани відвідає Гренландію, яку, за словами президента США Дональда Трампа, Вашингтон має взяти під свій контроль з міркувань безпеки.

Ба більше, на початку 2026 року Трамп оголосив про введення мит проти восьми європейських країн, щоб домогтися встановлення контролю США над Гренландією. Однак після обвалу світових ринків лідер США швидко відмовився від цієї загрози.

Як відомо, останніми місяцями президент США мало приділяв уваги Гренландії, принаймні публічно. Зокрема, з тієї причини, що він був зосереджений на війні з Іраном, і приділяв час Венесуелі та Кубі.

США і Гренландія

Нагадаємо, у січні журналісти. The New York Times дізналися, що США хочуть заборонити Росії та Китаю видобуток корисних копалин у Гренландії.

Також у квітні це ж видання дізналося, що тема Гренландії знову вийшла на порядок денний. Зокрема, Пентагон веде переговори з Данією, щоб розширити свою присутність у трьох зонах на острові.

Зазначимо, що на початку року The Economist писало, що Європа розглядає три сценарії захисту острова від можливих дій США.

