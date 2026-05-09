ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі та грози накриють частину України: в яких регіонах чекати опади сьогодні

07:00 09.05.2026 Сб
2 хв
Де варто захопити із собою парасольки
aimg Ірина Глухова
Дощі та грози накриють частину України: в яких регіонах чекати опади сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 травня (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сьогодні, 9 травня, в Україні очікується незначне похолодання. У частині областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку (карта)

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні опади можливі у більшості північних і центральних областей. Удень короткочасні дощі з грозами також очікуються на сході України та в Карпатському регіоні.

На решті території країни істотних опадів не передбачається. Водночас у південно-західних областях уночі та вранці місцями можливий туман, що може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів тепла. Удень в Україні очікується 20-25 градусів тепла, однак у західних областях буде прохолодніше - 13-18 градусів тепла.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, по області - гроза.

Вітер південно-західний, у Києві з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 7-12 градусів тепла, вдень - 20-25 градусів тепла.

У Києві вночі прогнозують 10-12 градусів тепла, вдень - 21-23 градуси тепла.

Дощі та грози накриють частину України: в яких регіонах чекати опади сьогодні

Фото: карта погоди в Україні на 9 травня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

А ще РБК-Україна пояснювало, чому носити сонцезахисні окуляри краще навіть тоді, коли на небі хмари.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас
ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту