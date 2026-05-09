Куба залишиться без нікелю після тиску Трампа на канадців

Економіка Куби опинилася за крок до колапсу через рішення про вихід канадської компанії Sherritt International Corp. Гірничодобувний гігант закриває свої нікелеві підприємства під потужним тиском Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Bloomberg .

Вихід Sherritt закриває доступ до твердих грошей, які країна отримувала від експорту металів. Sherritt - це не тільки видобуток копалин, адже компанія володіє третиною акцій Energas SA. Це спільне підприємство виробляє електроенергію, нафту та газ на острові.

Омар Еверлені Перес, колишній директор Центру кубинських економічних досліджень, називає це рішення руйнівним ударом.

Ось чому співпраця канадців з Energas критично важлива для Куби:

забезпечення близько 10% усіх національних потужностей;

генерація резервної енергії для стабільної роботи мережі;

підтримка старих теплоелектростанцій після частих аварій.

Без канадської підтримки відключення світла стануть хронічними. Перес наголошує, що найбільші проблеми виникнуть саме у виробництві електрики. Це може призвести до повної зупинки промислових об’єктів у Гавані та інших містах.

Головний "металевий" удар

Нікель завжди був серцем кубинського експорту як джерело твердої валюти для Гавани. Проте санкції США вже встигли знекровити цю галузь. Статистика демонструє стрімке падіння доходів.

Якщо у 2021 році нікель приніс Кубі 788 мільйонів доларів, то після тиску та санкцій Трампа дохід обвалився до 88,6 мільйона доларів.

Sherritt працювала на Кубі з 1990-х років. Компанія десятиліттями ігнорувала американське ембарго. Її капітуляція сьогодні є значною поступкою силі санкцій США, зазначається у матеріалі.