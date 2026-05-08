В Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали
В Одесі сьогодні, 8 травня, ввечері невідомий почав стріляти з пістолета в піцерії. Поліція затримала зловмисника.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.
Спочатку в мережі з'явилися повідомлення про те, що на вулиці Середньофонтанська в піцерії невідомий здійснив п'ять пострілів із пістолета.
Після цього чоловік вийшов у двір, на місце приїхала велика кількість поліцейських.
"Поліція затримала (стрілка - ред.), без постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - зазначила Гірдвіліс.
Детальніших подробиць про інцидент поки що немає.
Стрілянина в Києві
Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт.
Місцевий житель, який виявився майором ЗСУ у відставці та уродженцем РФ, відкрив стрілянину біля житлового будинку через побутовий конфлікт, після чого підпалив свою квартиру і продовжив вогонь на вулиці.
Згодом нападник забарикадувався в супермаркеті із заручниками, де і був ліквідований під час штурму спецпідрозділом.
Жертвами нападу стали семеро людей, ще семеро дістали поранення. Слідство встановило, що зловмисник системно готувався до злочину і отримав дозвіл на зброю за підробленим журналістським посвідченням. Версія про його зв'язки зі спецслужбами Росії поки не підтвердилася.