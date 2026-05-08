Головна » Новини » Надзвичайні події

В Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали

22:50 08.05.2026 Пт
У поліції розповіли про інцидент
aimg Іван Носальський aimg Юлія Акимова
В Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали Ілюстративне фото: в Одесі затримали стрільця (facebook.com/patrol police gov ua)
В Одесі сьогодні, 8 травня, ввечері невідомий почав стріляти з пістолета в піцерії. Поліція затримала зловмисника.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Спочатку в мережі з'явилися повідомлення про те, що на вулиці Середньофонтанська в піцерії невідомий здійснив п'ять пострілів із пістолета.

Після цього чоловік вийшов у двір, на місце приїхала велика кількість поліцейських.

"Поліція затримала (стрілка - ред.), без постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - зазначила Гірдвіліс.

Детальніших подробиць про інцидент поки що немає.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт.

Місцевий житель, який виявився майором ЗСУ у відставці та уродженцем РФ, відкрив стрілянину біля житлового будинку через побутовий конфлікт, після чого підпалив свою квартиру і продовжив вогонь на вулиці.

Згодом нападник забарикадувався в супермаркеті із заручниками, де і був ліквідований під час штурму спецпідрозділом.

Жертвами нападу стали семеро людей, ще семеро дістали поранення. Слідство встановило, що зловмисник системно готувався до злочину і отримав дозвіл на зброю за підробленим журналістським посвідченням. Версія про його зв'язки зі спецслужбами Росії поки не підтвердилася.

