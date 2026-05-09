Умов для зниження немає: що чекати від курсу долара та євро наступного тижня
Наступний тиждень на валютному ринку України обіцяє бути спокійним. Наразі немає підстав для різкого зростання чи падіння курсів.
Які чинники тримають гривню та в яких межах будуть коливатися долар і євро - у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
- Валютний прогноз: Долар триматиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Різких стрибків чи обвалу гривні не передбачається.
- Фактори стабільності: Допомога від ЄС у розмірі 90 млрд євро та валютні інтервенції НБУ створюють міцний "щит" для національної валюти.
- Вигода в гривні: Облікова ставка 15% робить гривневі депозити (дохідність 13-14,5%) вигіднішими за просте зберігання готівкової валюти.
- Ціни на пальне: Залишатимуться високими через геополітичні ризики, проте цей тиск уже врахований у нинішньому курсі та не викличе нових коливань.
- Різниця курсів: Спред (різниця між купівлею та продажем) в обмінниках може сягати 1 грн для долара та 1,3 грн для євро.
За словами експерта, наступного тижня ринок працюватиме у звичному режимі "керованої гнучкості", а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів.
4 головні фактори стабільності гривні
Економіст виділяє чотири ключові фактори, які не дозволять валюті вийти за межі звичних коридорів:
Роль Нацбанку: НБУ залишається ключовим гравцем. Валютні інтервенції допомагають оперативно згладжувати будь-які ситуативні перекоси попиту та пропозиції.
Облікова ставка та депозити: Рішення НБУ залишити ставку на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих інструментів. Ставки за депозитами (13-14,5%) перевищують прогнози інфляції, що стримує панічний попит на готівкову валюту.
Кредит від Євросоюзу: Розблокування 90 млрд євро допомоги суттєво знижує ризики бюджетного дефіциту. Це створює стійкі очікування на ринку та дозволяє фінансувати армію та бюджетну сферу.
Ситуація з пальним: Хоча геополітичні ризики тримають ціни на пальне високими, цей фактор уже врахований ринком і не створює причин для перегляду валютного курсу.
Прогноз курсів на 11-17 травня
Лєсовий очікує, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде наступною:
Валютні коридори:
- Долар: 43,8-44,25 грн/долар (міжбанк) та 43,75-44,25 грн/долар (готівковий ринок).
- Євро: 50,5-52,5 грн/євро (міжбанк) та 50,5-52,0 грн/євро (готівковий ринок).
Щоденні коливання:
- Долар: до 0,1-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.
- Євро: залежатиме від світового співвідношення євро/долар (прогнозний рівень - 1,16-1,18).
Різниця між купівлею та продажем (спреди):
- Долар: у банках різниця складе до 0,5–0,6 грн, в обмінниках - до 0,6-1 грн.
- Євро: у банках різниця сягатиме 0,8-1 грн, в обмінниках - 1-1,3 грн.
Підсумок: Валютний ринок України залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці. Середні тижневі відхилення не перевищать 1,5% від стартового курсу тижня.
