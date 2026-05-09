На Канарах почались протести через прибуття до острова лайнера з хантавірусом

Експедиційний лайнер Hondius зі спалахом смертельного вірусу на борту прямує до Канарських островів. Влада Іспанії готує безпрецедентні заходи безпеки та жорсткий карантин для всіх пасажирів, хоча на острові вже виникли протести робітників порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований морський портал The Maritime Executive та BBC .

Зараз на судні перебуває 150 осіб й лікарі зафіксували рідкісний випадок: хантавірус почав передаватися безпосередньо від людини до людини. Зазвичай інфекцію розносять щури.

Штам вірусу під назвою Андес циркулює в Аргентині. Саме там, у порту Ушуайя, пасажири піднялися на борт. Це найпівденніша точка країни та відомий центр круїзів.

Статистика ВООЗ наразі така:

троє пасажирів уже померли;

п’ятеро мають гострі симптоми хвороби;

під наглядом перебувають усі інші члени екіпажу.

Вірус б'є по легенях пригнічуючи дихання та швидко вбиває. Відстежити джерело зараження вкрай важко, а інкубаційний період триває тижнями.

План ізоляції: спецпалати та ПЛР-тести

Мадрид погодився надати суднам порт притулку на Канарах. Проте умови висадки будуть суворими: усіх пасажирів негайно відправлять на обов'язковий карантин.

Їх прийме Центральна оборонна лікарня імені Гомеса Ульї в іспанській столиці. Людей замкнуть в окремих палатах й медики регулярно перевірятимуть їх на лихоманку. Відвідування родичами повністю заборонено.

Кожен отримає ПЛР-тест одразу після прибуття, а через сім днів процедуру повторять. Якщо у пасажира виявлять високу температуру чи задишку, його переведуть до ізолятора з негативним тиском. Це спец бокси з окремою циркуляцією повітря.

"Емоційний добробут тих, хто перебуває на карантині, буде забезпечено шляхом підтримки електронного зв’язку з їхніми родинами та близькими", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я Іспанії.

Протест робітників порту

Фото: протест працівників порту на Канарах (Скриншот)

Прибуття лайнера подобається не всім. Портові працівники зібралися під парламентом Канарських островів вимагаючи захисту.

Джоана Батіста з місцевої профспілки озвучила вимоги протестувальників:

"Нам не подобається ідея того, що нам дозволять працювати в порту без спеціальних заходів безпеки чи інформації, коли наближається заражений човен".

Робітники налаштовані радикально й дехто вже погрожує фізично заблокувати шлях судну до причалу. Працівники вимагають детальних інструкцій та спеціального спорядження для роботи.