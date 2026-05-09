США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ

07:31 09.05.2026 Сб
2 хв
Що важливо знати про переговори і що сказав Трамп журналістам?
Едуард Ткач
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
Уже наступного тижня представники США та Ірану можуть зустрітися в столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел, США та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на один місяць і спрямованих на припинення конфлікту.

Також важливо знати ще низку моментів про ці переговори:

  • Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму;
  • обидві сторони обговорюють можливість виведення частини іранських запасів високозбагаченого урану за кордон (хоча публічні заяви сторін суперечливі);
  • подробиці про тривалість припинення збагачення урану або про можливе вивезення збагаченого урану з країни - залишаються нез'ясованими;
  • у робочому документі міститься заклик до Ірану послабити свій контроль над Ормузькою протокою;
  • США мають намір зняти блокаду іранських портів під час цих 30-денних переговорів;
  • якщо переговори пройдуть успішно, то місячний термін може бути продовжено за взаємною згодою;
  • масштаб пом'якшення санкцій є предметом дискусій, однак може зірвати переговори.

До слова, кілька годин президент США Дональд Трамп знову спілкувався з журналістами. Він заявив, що очікує отримати повідомлення про рішення Ірану щодо місячних переговорів уже в п'ятницю ввечері (у США якраз щойно закінчився цей день).

"Імовірно, сьогодні ввечері я отримаю лист. Подивимося, як усе піде. Скоро дізнаємося", - сказав він.

Можлива угода між США та Іраном

Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Катару для обговорення миру з Іраном. Вашингтон розраховує на сприяння в цьому питанні країни, яка пішла допомагала Штатам.

Також ми писали, що за даними Axios представники США та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході.

Крім того, джерела сказали, що рішення керівництва США зупинити місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці пов'язане з прогресом на переговорах.

