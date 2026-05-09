Польща запропонувала США розмістити додаткові війська біля кордонів РФ

Польща заявила про готовність прийняти додаткові американські війська після того, як президент США Дональд Трамп допустив їхнє можливе перекидання з Німеччини.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО за рахунок додаткової присутності американських військових.

"Польща готова прийняти додаткові американські війська, щоб зміцнити східний фланг НАТО та забезпечити ще кращий захист Європи", - зазначив він.

За словами міністра, союз Польщі та США залишається "наріжним каменем безпеки" країни.

Заява польської сторони пролунала через кілька годин після виступу Дональда Трампа біля Білого дому. Американський президент, відповідаючи на запитання журналістів, не виключив передислокацію військ США до Польщі або інших країн східного флангу НАТО.

Трамп також позитивно висловився про президента Польщі Кароля Навроцького, якого раніше підтримувала його адміністрація.

"У нас чудові відносини з Польщею, у мене чудові відносини з президентом, я підтримав його, і він переміг, - заявив Трамп. - Він чудовий боєць, він чудова людина, він мені дуже подобається, тож це можливо".

Наразі в Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. На тлі війни РФ проти України та посилення російської військової присутності в Білорусі Варшава активно нарощує оборонні витрати.

За даними Bloomberg, Польща вже витрачає майже 5% ВВП на оборону - це один із найвищих показників серед країн НАТО.