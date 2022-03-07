ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новая Зеландия расширила санкции против России из-за вторжения в Украину

Новина українською →
Веллингтон, Понедельник 07 марта 2022 06:14
Новая Зеландия расширила санкции против России из-за вторжения в Украину Фото: Новая Зеландия расширила санкции против России (Wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Новой Зеландии примет закон, позволяющий вводить санкции против России после ее вторжения в Украину. Ограничения затронут российские активы и помешают их перемещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что санкции позволят заморозить российские активы в Новой Зеландии. Кроме того, они помешают гражданам и компаниях из России заводить в страну деньги, чтобы избежать ограничений, введенных другими странами.

Власти Новой Зеландии также запретили вход в свои территориальные воды российским яхтам, кораблям и полеты самолетов в своем воздушном пространстве. Помимо этого, в страну запрещен въезд 100 гражданам России.

Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и ВТБ. Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Зеландия Санкции Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать