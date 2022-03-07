Новая Зеландия расширила санкции против России из-за вторжения в Украину
Правительство Новой Зеландии примет закон, позволяющий вводить санкции против России после ее вторжения в Украину. Ограничения затронут российские активы и помешают их перемещению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что санкции позволят заморозить российские активы в Новой Зеландии. Кроме того, они помешают гражданам и компаниях из России заводить в страну деньги, чтобы избежать ограничений, введенных другими странами.
Власти Новой Зеландии также запретили вход в свои территориальные воды российским яхтам, кораблям и полеты самолетов в своем воздушном пространстве. Помимо этого, в страну запрещен въезд 100 гражданам России.
Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и ВТБ. Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.
Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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