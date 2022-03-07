Маск призвал Европу перезапустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск считает, что лидерам европейских стран следует внести корректировки в работу своих атомных электростанций на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бизнесмена.

Такое заявление Маск сделал на фоне войны России против Украины и ситуации на Чернобыльской АЭС, захваченной оккупантами, и Запорожской АЭС, которая была обстреляна войсками РФ.

"Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих", - говорится в публикации.

Также Маск добавил, что это "критично" для национальной и международной безопасности.