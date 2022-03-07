Маск призвал Европу перезапустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих
Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск считает, что лидерам европейских стран следует внести корректировки в работу своих атомных электростанций на своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бизнесмена.
Такое заявление Маск сделал на фоне войны России против Украины и ситуации на Чернобыльской АЭС, захваченной оккупантами, и Запорожской АЭС, которая была обстреляна войсками РФ.
"Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих", - говорится в публикации.
Также Маск добавил, что это "критично" для национальной и международной безопасности.
Напомним, с 24 февраля ЧАЭС находится под контролем российских оккупантов. Радиационный фон в районе станции остается в норме.
Добавим также, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен. Сейчас управление атомной электростанцией находится в украинских руках, несмотря на захват территории АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.