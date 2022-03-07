Евросоюз обсудит заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни

Лидеры Европейского союза обсудят заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни. Обсуждение войны России против Украины и заявку на вступление в ЕС состоится в четверг, 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.