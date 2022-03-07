Евросоюз обсудит заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни
Лидеры Европейского союза обсудят заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни. Обсуждение войны России против Украины и заявку на вступление в ЕС состоится в четверг, 10 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.
"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", - сказал он.
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.
Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.
1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
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