Что происходит в Запорожье сейчас. Ситуация в городе 6 марта: онлайн

Оккупационные войска России не оставляют попыток продвинуться в направлении Запорожья. Но бойцы ВСУ и тероборони крепко и надежно держат удар и не пускают врага в город.

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О том, что происходит в Запорожье и области прямо сейчас, вся самая оперативная информация и самые важные новости для жителей города - в онлайн материале РБК-Украина .

00:05 Минутка позитива от секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева:

5 марта

22:00 В Энергодаре все нормально. Российские войска из города вышли, вновь восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местных властей на месте. Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.

21:00 Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угроз жизни и здоровью населения.

20:00 В Мелитополе оккупанты обстреляли машину скорой помощи, которая везла медикаменты, спасающие жизни...

19:00 Тысячи мелитопольцев вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Мелитополь был, есть и будет украинским городом!

Ситуация в Запорожье на 6 марта

На сегодня в городе все спокойно. Вражеские войска, которые пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, получают достойный отпор.

Украинские бойцы надежно держат оборону в Запорожской области. На некоторых направлениях идут в контратаку, задают врагу сильные удары и заставляют отступать.

В то же время жителей призывают не терять бдительности и сплачиваться.

Комендантский час в Запорожье

На территории Запорожья и области комендантский час действует с 19:00 до 06:00.

Жителей города призывают не выходить на улицу в этот промежуток времени и не посещать общественные места.

Сразу после захода солнца в Запорожье выключают наружное освещение. Это - запланированное светомаскировка, направленная на сохранение безопасности запорожцев.

Зашторивайте окна, выключайте свет в домах и вокруг них. В городе должно быть темно.

Как работает транспорт

Общественный транспорт в городе работает с 7:00 до 16:00.

Троллейбусы перевозить пассажиров по следующим маршрутам:

№3 (пл. Запорожская - вокзал Запорожье-2)

№8 (пл. Запорожская - Симферопольское шоссе)

№14 (Набережна - вул. Чумаченко).

Трамваи работают следующим образом:

№10, №12, №14, №15 работают по обычным маршрутам

№3 и №16 курсируют из Запорожья Левого и Павло-Кичкаса к ул. Базарной и в обратном направлении через ул. Жуковского и майдан Воли.

№8 временно не обслуживается.

Маршрутные такси, как и раньше, работают с 7:00 до 9:00 и с 15:00 до 17:00.

В Запорожье есть более 400 мест, где могут спрятаться запорожцы в случае военного вторжения на территорию города. Все они обозначены на интерактивной карте.