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Что происходит в Чернигове сейчас. Ситуация в городе 5 марта: онлайн

Новина українською →
Чернигов, Суббота 05 марта 2022 15:04
Что происходит в Чернигове сейчас. Ситуация в городе 5 марта: онлайн Как живет сегодня Чернигов (фото: facebook.com/cg.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже который день Чернигов подвергается ударам со стороны российских оккупантов. Но каждый раз город выходит победителем в борьбе за свободу.

Подробнее о том, что происходит в Чернигове прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в онлайн материале РБК-Украина.

Все подробности вторжения России в Украину, ситуация в городах, информация о том, что происходит в разных регионах и реакция мира, - в текстовом онлайне РБК-Украина по ссылке.

13:49 Самолет, который сбили над Черниговом 5 марта, обстреливал город фугасно-авиационными бомбами - ФАБ-500. Еще три таких бомбы обнаружили возле него.

11:55 17 человек погибли в Черниговской области за минувшие сутки в результате обстрелов, 1 человек из-за пожара.

11:45 Несколько минут назад в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик.

Сейчас военные ищут катапультировавшихся пилотов.

08:30 05 марта в Чернигове подтвердили намерение работать продовольственные магазины по следующим адресам:

  • АТБ: Рыночная 10, Мира 194, Летная 6А, Любецкая 28д, Мира 80, Гончая 47;
  • Сильпо – все;
  • Экомаркет – все.

08:01 Ситуация с водообеспечением Чернигова по состоянию на 07.30. Водоснабжение города поддерживается, но приборами зафиксированы значительные утечки воды из водопроводов в направлении Подусовка, Масаны и центра города. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал". Есть подозрение на серьезные повреждения водопроводных сетей.

05:00 Фото дома в Чернигове, который обстреляли российские военные, - на первой полосе американского издания The New York Times:

Что происходит в Чернигове сейчас. Ситуация в городе 5 марта: онлайн

Обстрелян россиянами дом в Чернигове (фото: Суспільне / Роман Закревский)

04:00 Латвийский город Огре - партнер Чернигова - в связи с войной в Украине разорвал свои партнерские отношения с двумя городами Беларуси.

02:10 В Черниговские ОГА заверили: пенсии все начислены. Выплаты будут осуществляться через банки (начисляются на карту) и Укрпочту (почтальоны работают там, где более-менее безопасно).

Ситуация в Чернигове по состоянию на 5 марта

В течение последних нескольких дней Чернигов подвергается жестоким обстрелам российских боевых самолетов, до семнадцати обстрелов за сутки.

Десятки людей погибли. Разрушены десятки многоэтажных зданий. Тысячам людей негде жить.

Комендантский час

В Чернигове и области комендантский час действует с 18:00 до 06:00. В это время запрещено покидать укрытие или собственное жилье. В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте своим дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности.

Адреса магазинов, которые работают

По состоянию на сегодня в Чернигове работают следующие продовольственные магазины:

Велмарт

  • Независимости

АТБ

  • Гончая, 47
  • проспект Мира, 80
  • Любецкая, 28Д
  • Мира, 80
  • Рыночная 10
  • Мира, 194
  • Летная, 6А
  • Доценко, 6А

Сільпо - все

Екомаркет

  • Победы, 100
  • Шевченко, 9
  • Старобелоусская
  • Рокоссовского
  • 1 мая

Адреса аптек

  • Доценко, 17 (есть инсулин)
  • Независимости, 56 (есть инсулин)
  • пр-т Мира 89
  • пр-т Мира, 47 (есть инсулин)
  • ул. Летная, 19

Режим работы будет зависеть от ситуации в городе.

Эвакуация из Чернигова

Прямо сегодня выехать из Чернигова нельзя. Вопросом "зеленого коридора" городские власти активно занимаются, но сейчас город Чернигов находится в оперативном окружении российского оккупанта. И выезд большими группами, автобусами, несет огромные риски.

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