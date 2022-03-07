ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 07 марта 2022 14:28
В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов Фото: часть Луганской области осталась без света, воды и тепла (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области по состоянию на утро 7 марта обесточены 36 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 70 251 потребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

В Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.

Из-за этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением. В частности, частично отсутствует вода в населенных пунктах Попасная, Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка, Лисичанск (район Стеклозавода, Переездная, микрорайоны завода РТИ, район шахты Матросская). Также без воды осталась часть жителей Золотого из-за порывов на сетях.

Кроме того, в Лисичанске частично отсутствует тепло. В Северодонецке повреждена котельная, поэтому от газоснабжения отключено 180 многоквартирных домов.

Напомним, вчера из-за повреждения газопровода часть Донецкой и Запорожской областей остались без газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать