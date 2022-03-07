В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов
В Луганской области по состоянию на утро 7 марта обесточены 36 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 70 251 потребитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.
В Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.
Из-за этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением. В частности, частично отсутствует вода в населенных пунктах Попасная, Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка, Лисичанск (район Стеклозавода, Переездная, микрорайоны завода РТИ, район шахты Матросская). Также без воды осталась часть жителей Золотого из-за порывов на сетях.
Кроме того, в Лисичанске частично отсутствует тепло. В Северодонецке повреждена котельная, поэтому от газоснабжения отключено 180 многоквартирных домов.
Напомним, вчера из-за повреждения газопровода часть Донецкой и Запорожской областей остались без газа.
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