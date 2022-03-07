В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов

В Луганской области по состоянию на утро 7 марта обесточены 36 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 70 251 потребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook .

В Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.

Из-за этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением. В частности, частично отсутствует вода в населенных пунктах Попасная, Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка, Лисичанск (район Стеклозавода, Переездная, микрорайоны завода РТИ, район шахты Матросская). Также без воды осталась часть жителей Золотого из-за порывов на сетях.

Кроме того, в Лисичанске частично отсутствует тепло. В Северодонецке повреждена котельная, поэтому от газоснабжения отключено 180 многоквартирных домов.