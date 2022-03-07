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Украина готова обсуждать модели безопасности вне блока НАТО, - Арахамия

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Киев, Понедельник 07 марта 2022 02:47
Украина готова обсуждать модели безопасности вне блока НАТО, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова рассматривать совместно с международными партнерами гарантии безопасности вне членства в Североатлантическом альянсе. Однако Киев будет сражаться за результат, а не процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По его словам Арахамии, "страны не готовы обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет".

"Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, могут быть прямые гарантии безопасности от разных стран, например США, Китая, Великобритании, возможно Германии и Франции. Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но и с другими партнерами", - сказал Арахамия.

Он также заявил, что Украина не готова ни к каким компромиссам на переговорах относительно своей территориальной целостности. Он заверил, что никакие представители Украины не согласятся на уступки в отношении территорий, включая оккупированный Крым.

Арахамия объяснил, что Украина надеялась на НАТО, чтобы оно ввело "бесполетную зону", потому что российская военная авиация по количеству и боевой мощи превосходит способность противовоздушной обороны Украины. Он добавил, что в первые дни полномасштабной войны российские оккупанты сумели уничтожить немало элементов в структуре противовоздушной обороны Украины.

В настоящее время украинские военные перехватили тактическую инициативу на земле, но остаются уязвимыми с неба, равно как и гражданские в городах и селах. Он призвал страны-члены НАТО предоставить современные средства ПВО, если они не готовы поделиться своими истребителями.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, но Киеву необходимы четкие гарантии безопасности от России.

Также сообщалось, что НАТО не намерено вводить бесполетную зону над Украиной.

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