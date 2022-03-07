Под стенами Белого дома несколько тысяч человек требовали от США закрыть небо над Украиной

В Вашингтоне прошла акция за бесполетную зону. Митингующие требовали от США и НАТО закрыть небо над Украиной.

На митинг под стенами Белого дома собралось несколько тысяч человек. Главным требованием собравшихся было закрытие воздушного пространства над Украиной. Митингующие также обратили внимание на усиление гуманитарного кризиса, который сейчас выходит за границу Украины и распространяется на другие европейские государства, что нуждается в неотложном ответе.

Акция под Белым домом стала продолжением серии манифестаций, продолжающихся уже вторую неделю. В воскресенье люди вышли с плакатами "Обеспечьте бесполетную зону!", «Остановите войну в Украине!», "Закройте наше небо!", "Поддержите Украину!". Охрана Белого дома не препятствовала собравшимся и даже открыла доступ митингующим к ближнему периметру Белого дома.