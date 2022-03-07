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В Сумской области задержали 14 оккупантов: среди них водители, наводчики и командующий группы

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Сумская область, Понедельник 07 марта 2022 15:11
В Сумской области задержали 14 оккупантов: среди них водители, наводчики и командующий группы Фото: в Сумской области задержали группу оккупантов (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные взяли в плен 14 российских захватчиков в Сумской области. Среди задержанных оккупантов были водители, наводчики и командующий их группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сегодня, во время движения колонны военной техники страны агрессора в направлении областного центра, военнослужащим ВСУ удалось взять 14 нападавших в плен", - говорится в сообщении.

После задержания российских военных отправили в полицию. Во время допроса оказалось, что среди оккупантов были военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий их группы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Напомним, в Черниговской области российские оккупанты начали выбрасывать российские паспорта и бежать.

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