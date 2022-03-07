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В оккупированный Крым вода так и не идет, - Арестович

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Понедельник 07 марта 2022 03:02
В оккупированный Крым вода так и не идет, - Арестович Фото: Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Владимир Костырин

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что даже после захвата российскими войсками Новокаховской гидроэлектростанции (ГЭС) и их сообщений о подрыве дамбы в оккупированный Крым вода так и не поступает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Марка Фейгина.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС и водохранилище. Огромные усилия туда кинули, это место - единственное удачное для их десанта было, где получилось внезапно налететь, там бои были, станция несколько раз переходила из рук в руки, но все же была захвачена", - сказал он.

Арестович добавил, что российские оккупанты сообщили о взрыве дамбы, которая дает воду в Крым.

"Но взорвать ее можно хоть трижды. Прежде чем войдет вода в Крым - там надо еще очень сильно постараться. Насколько я знаю - она не идет. Иначе бы они победно протрубили об этом всем. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата", - отметил советник главы ОП.

Напомним, что 24 февраля российские войска захватили Каховскую ГЭС.

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