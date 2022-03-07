ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арестович о войне России против Украины: появился новый фактор

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 марта 2022 13:59
Арестович о войне России против Украины: появился новый фактор Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

На войне России против Украины появился новый фактор. Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Появился новый фактор, который заключается в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства страны и руководства ВСУ. Это означает две вещи. Первое - им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, поэтому они увеличивают атаки в информационном пространстве. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению", - отметил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил трибуналом для российских военных и заявил, что за ними "придут как за Бен Ладеном".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать