"В одно мгновение". Россия готова прекратить войну, если Украина выполнит список условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прекратить военные действия в Украине. Однако для этого, Киев должен выполнить список требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, Москва требует от Киева прекращения военных действий, изменения конституции для закрепления нейтралитета, признания Крыма российской территорией и признания "ЛНР" и "ДНР" в качестве независимых государств.

"Украина была осведомлена об этих условиях. И им сказали, что все это может быть прекращено в одно мгновение", - заявил Песков.