ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"В одно мгновение". Россия готова прекратить войну, если Украина выполнит список условий

Новина українською →
москва, Понедельник 07 марта 2022 15:56
"В одно мгновение". Россия готова прекратить войну, если Украина выполнит список условий Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прекратить военные действия в Украине. Однако для этого, Киев должен выполнить список требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Москва требует от Киева прекращения военных действий, изменения конституции для закрепления нейтралитета, признания Крыма российской территорией и признания "ЛНР" и "ДНР" в качестве независимых государств.

"Украина была осведомлена об этих условиях. И им сказали, что все это может быть прекращено в одно мгновение", - заявил Песков.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Песков Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать