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Хакеры из Anonymous взломали российские телеканалы. Теперь показывают войну в Украине

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Понедельник 07 марта 2022 01:47
Хакеры из Anonymous взломали российские телеканалы. Теперь показывают войну в Украине Сообщение хакеров Anonymous (Фото: скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Хакеры сообщества Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов. Провайдерам вещания всплывшее сообщение удалось оперативно убрать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Anonymous TV.

Anonymous опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что обычные россияне против войны в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.

"Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины", - говорится в сообщении хакеров.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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