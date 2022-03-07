Хакеры из Anonymous взломали российские телеканалы. Теперь показывают войну в Украине
Хакеры сообщества Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов. Провайдерам вещания всплывшее сообщение удалось оперативно убрать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Anonymous TV.
Anonymous опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что обычные россияне против войны в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.
"Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины", - говорится в сообщении хакеров.
JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022
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