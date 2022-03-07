НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, - глава МИД Германии
НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной, потому что отвечает за жизнь европейцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Германии Анналины Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.
По ее словам, закрытие воздушного пространства будет означать вступление в военный конфликт с Россией.
Напомним, в течение последних дней президент Украины Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов российских ракет и бомб перестало гибнуть мирное население.
При этом он обвинил альянс в поддержке убийства украинцев. По словам Зеленского, безопасность украинцев и людей в целом - является ответственностью всех политиков и западных партнеров.
Ранее областные и городские советы, а также граждане Украины по всей стране обратились к главам европейских стран, США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.
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