НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, - глава МИД Германии

НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной, потому что отвечает за жизнь европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Германии Анналины Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, закрытие воздушного пространства будет означать вступление в военный конфликт с Россией.

Напомним, в течение последних дней президент Украины Владимир Зеленский требует у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов российских ракет и бомб перестало гибнуть мирное население.

При этом он обвинил альянс в поддержке убийства украинцев. По словам Зеленского, безопасность украинцев и людей в целом - является ответственностью всех политиков и западных партнеров.

Ранее областные и городские советы, а также граждане Украины по всей стране обратились к главам европейских стран, США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.

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