Взрывы в Крыму и операция ГУР на российском аэродроме: новости за 4 января

Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму возле Севастополя командный пункт соединения российских захватчиков. А ГУР МОУ провело на аэродроме в Челябинскую операцию, в результате которой сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Война России против Украины: последние новости

Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34

Как сообщили источники РБК-Украина в сцецслужбах, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. По информации источника, за успешной операцией стоит ГУР.

Позже в военной разведке уточнили, что самолет входил в состав авиационного полка 21 смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил России. В ГУР МОУ также показали видео, как пылал вражеский Су-34.

Представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что уничтожение российского истребителя на аэродроме в Челябинске было своеобразным поздравлением начальника ГУР Кирилла Буданова с днем рождения 4 января.

Взрывы в Крыму. ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем

В нескольких городах оккупированного Крыма 4 января, в том числе в районе Севатополя и Евпатории, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали в сети о "прилетах".

По данным Вооруженных сил Украины, в четверг около 15:00 вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских захватчиков.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что операция была проведена с помощью пилотов. Он также намекнул, что ожидает от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине - о якобы попадании по одному из штабов, где находился заместитель главнокома с генералами.

Добавим, что к вечеру в разных городах Крыма снова раздавались звуки взрывов. В частности, об опасности сообщали в Саках, Новофедоровке и Евпатории.

Система Skynex и не только. Германия передала Украине новый оружейный пакет

Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Как сообщили в правительстве ФРГ, Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex, дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, боеприпасы Leorard 2A6 и другое вооружение.

Кроме того, в будущем от Германии ожидается, среди прочего, передача 4 ЗРК IRIS-T SLM и еще 1 системы ПВО Skynex.

Подробнее о системе ЗРК Skynex, которая может уничтожать рои дронов, ее возможности и характеристики - читайте в нашем материале.

Польские фермеры возобновили протест на КПП "Медика-Шегини": что происходит на границе

Как сообщил в комментарии РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко, на территории Польши возобновилась блокировка движения грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини". Польские фермеры возобновили акцию в четверг в 9:00.

В Госпогранслужбе отметили, что в связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

С Умеровым и Залужным. Комитет Рады начал рассмотрение нового закона о мобилизации

На заседании профильного комитета Верховной Рады нардепы вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой Минобороны Рустемом Умеровым 4 января рассматривали законопроект о мобилизации.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, также на заседании присутствовали начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и другие представители МОУ и члены Кабмина, также имеющие отношение к изменениям в этом документе.

По его словам, в течение следующих двух дней "мы будем работать с ними и будем обсуждать целесообразность или нецелесообразность тех или иных норм. Мы постатейно проходим весь текст, и дискуссии ведутся почти по всем позициям проекта".

Хакеры проникли в систему "Киевстара" за месяцы до атаки и похитили данные абонентов, - СБУ

Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters рассказал, что российские хакеры проникли в систему "Киевстар", по крайней мере, в мае прошлого года, и могли похитить данные абонентов до масштабной атаки 12 декабря.

По оценкам СБУ, хакеры могли выкрасть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть Telegram-аккаунты.

Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, а КНДР уже передает, - WSJ

Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что Россия продолжает активные переговоры с Ираном по покупке баллистических ракет малой дальности и, возможно, уже близка к заключению соглашения. И если переговоры завершатся подписанием договора, ракеты от Тегерана могут поступить в РФ уже весной этого года.

Также газета сообщает, что Москва уже начала получать ракеты от Северной Кореи.

Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, - Белый дом

Россия запустила ракеты, поставленные Северной Кореей, по Украине 30 декабря и 2 января, сообщил 4 января вечером на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Также в администрации президента США показали траекторию полета северокорейской баллистической ракеты, которую россияне запустили по Украине 30 декабря. По словам Кирби, ракета приземлилась в открытом поле Запорожской области.

WP сообщило, сколько баллистических ракет могла получить Россия от КНДР

По данным The Washington Post, Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Как рассказал американский чиновник журналистам, северокорейские поставки были баллистическими ракетами малой дальности, которые РФ выпустила по Украине в конце декабря и начале января.

Мобильным группам ПВО Киева хватит ракет для ПЗРК на еще несколько мощных атак, - Наев

По словам командующего Объединенных Сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева, текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО "такая, что боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак".

"Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного запаса", - добавил генерал-лейтенант.

Ничего экстраординарного не происходит: Игнат о словах Наева о ракетах для ПЗРК

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что партнеры Украины предоставляют ракеты для ПЗРК при необходимости, поскольку склад западного вооружения станет целью для россиян. По его словам, тут нет ничего нового, так было и в прошлом году, и летом, и сейчас.

"Сегодня СМИ разнесли слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак! Очевидно, речь идет о 29 декабря и 2 января", - рассказал он.

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России

Как сообщил представитель НАТО Дилан Уайт, заседание Совета Украины-НАТО состоится 10 января на уровне послов стран Альянса.

Заседание собирают по просьбе Украины после последних массированных обстрелов России.

"Укрпочта" начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп

С 4 января программа выдачи пенсионерам по пять LED ламп заработала в 23 тысячах населенных пунктах по всей стране, рассказали в "Укрпочте". Раньше лампы выдавали только в селах.

Теперь пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в отделениях "Укрпочты" украинских городов, кроме временно оккупированных территорий. Для обмена нужно иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и активный телефонный номер. Обменять дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры могут бесплатно, пока светодиоды имеются.

Бельгия отправит в Данию два F-16 для учения украинских пилотов

Бельгия отправит два двухместных самолета F-16, а также 50 военнослужащих в Данию в период с марта по сентябрь для участия в обучении украинских пилотов, сообщило издание RTBF.

Подготовка будет включать тренировки не только для пилотов, но и для украинских инженеров. Самолеты будут базироваться на авиабазе Skrydstrup.

Зеленский обсудил с Мелони ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В ходе беседы глава государства проинформировал о ситуации на фронте, массированных российских ударах, обсудил оборонное сотрудничество между странами и подготовку встречи советников по Формуле мира, вопросы финансовой и политической поддержки Украины Евросоюзом.

США не обнаружили нецелевого использования военной помощи Украиной

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что США не обнаружили нецелевое использование военной помощи Украине. Вся техника используется на поле боя.

"И мы не увидели никаких признаков какой-либо широкомасштабной коррупции... или злоупотреблений со стороны украинских военных", - сказал американский чиновник.

Словакия передаст Украине зимнюю гуманитарную помощь

Словакия приняла решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи, чтобы пережить зиму. Общая сумма пособия будет составлять 203 492 евро, рассказали в МВД страны.

Получателями помощи станут Министерство здравоохранения Украины, Министерство внутренних дел Украины, областное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" и городской совет города Покровск Донецкой области.