С Умеровым и Залужным. В Раде раскрыли детали заседания комитета по мобилизации

Депутаты на заседании профильного комитета Верховной рады вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой Минобороны Рустемом Умеровым сегодня, 4 января, рассматривали законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина .

Кроме Залужного и Умерова на заседании присутствовали начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и другие представители Минобороны и члены Кабмина, которые также имеют отношение к изменениям в этом документе.

"Сегодня и еще в течение следующих двух дней мы будем работать с ними и обсуждать целесообразность или нецелесообразность тех, или иных норм. Мы постатейно проходим весь текст. Дискуссии идут почти по всем позициям проекта", - сказал Костенко.

Судьба законопроекта

Депутат добавил, что комитет также предоставил им свои рекомендации, указал на недостатки или технические ошибки, но пока никто не вносит в этот документ изменения.

Костенко уточнил, что по состоянию на сейчас отсутствует решение относительно дальнейшего пути законопроекта - будут ли его выносить в таком же виде на первое чтение, или его вернут на доработку, или его доработают ко второму чтению в комитете.

"Моя позиция заключается в том, что при необходимости доработки это должно сделать правительство", - добавил он.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

В частности, авторы законопроекта предлагают, чтобы повестки в помещениях раздавали только представители ТЦК, а по месту жительства и на работе - военкомат и полицейские.

Глава Нацполиции Иван Выговский ответил на идею о раздаче повесток полицейскими. Он отметил, что у правоохранителей есть свой функционал обязанностей.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.