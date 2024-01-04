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Количество жертв ракетной атаки по Киеву 29 декабря снова увеличилось

Четверг 04 января 2024 07:54
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Количество жертв ракетной атаки по Киеву 29 декабря снова увеличилось Фото: количество жертв ракетной атаки по Киеву 29 декабря снова увеличилось (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Количество погибших во время ракетной атаки россиян по Киеву 29 декабря снова возросло. Следователи обнаружили еще двоих погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Обновление данных о последствиях ракетного удара 29 декабря 2023 года. Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были обнаружены еще двое погибших", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что по состоянию на утро 4 января, на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека, ранения получили 30 человек.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. 1 января в Киеве был объявлен днем траура.

Напомним, что вчера, 3 января, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной вражеской атаки, которые продолжались с 29 декабря. Сообщалось о 30 погибших.

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