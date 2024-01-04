Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украины-НАТО. Оно состоится через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Дилана Уайта в Twitter.

По его словам, заседание Совета Украины-НАТО состоится в среду, 10 января, на уровне послов стран Альянса.

Заседание собирают по просьбе Украины после последних массированных обстрелов России.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных и беспилотных атак", - отметил спикер.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера сообщил, что Украина инициирует заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные атаки РФ.

Последние атаки врага

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.

2 января оккупанты повторили масштабный обстрел. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Британская разведка считает, что россияне изменили подход к массированным атакам. Теперь враг больше сосредотачивается на ударах по оборонным объектам, чем на энергетике.