США не выявили нецелевого использования военной помощи Украине
Соединенные Штаты не выявили нецелевого использования военной помощи Украине. Вся техника используется на поле боя.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Мы очень, очень усердно работаем над тем, чтобы каждая система, предоставляемая Украине, имела определенную степень отчетности. Мы можем заверить Конгресс и американский народ, что эта техника используется надлежащим образом на поле боя", - сказал он.
Кирби напомнил, что в Киеве работают специалисты, которые занимаются отчетностью. "И украинцы понимают нашу потребность в ответственности. Они разделяют это и ясно дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех предоставляемых систем", - добавил он.
"И мы не увидели никаких признаков какой-то широкомасштабной коррупции или... или злоупотреблений со стороны украинских военных", - сказал Кирби.
Военная помощь Украине
Напомним, 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать последним в ближайшее время.
Это связано с тем, что Конгресс не может утвердить новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов. Республиканцы отказывались поддерживать инициативу президента Джо Байдена. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 января заявил, что ему неизвестно ни о каком "скором" решении, которое можно было бы сделать, чтобы возобновить выделение Украине новых пакетов помощи в сфере обороны.