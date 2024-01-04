На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео)
Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК "Стрела-10" на юге Украины.
Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.
После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.
"В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!" - указывается в публикации.
Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса "Стрела-10" российских захватчиков.
Справка. Советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он принят на вооружение еще в 1976 году. С тех пор было проведено несколько модификаций ЗРК.
Комплексы 9К35 "Стрела-10" есть также на вооружении Сухопутных войск ВСУ. В частности, украинские военные применяли "Стрела-10" для борьбы с российскими разведывательными БПЛА. Первый захваченный в качестве трофея после начала широкомасштабного вторжения РФ вражеский комплекс "Стрела-10" украинские защитники получили в марте 2022 года.
Добавим, что сообщения об уничтожении таких ЗРК российских оккупантов появлялись и раньше.
Напомним также, что 3 января бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по враждебному экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.
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