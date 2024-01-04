На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК "Стрела-10" на юге Украины.

Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.

После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.

"В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!" - указывается в публикации.

Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса "Стрела-10" российских захватчиков.

Справка. Советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он принят на вооружение еще в 1976 году. С тех пор было проведено несколько модификаций ЗРК.

Комплексы 9К35 "Стрела-10" есть также на вооружении Сухопутных войск ВСУ. В частности, украинские военные применяли "Стрела-10" для борьбы с российскими разведывательными БПЛА. Первый захваченный в качестве трофея после начала широкомасштабного вторжения РФ вражеский комплекс "Стрела-10" украинские защитники получили в марте 2022 года.

Добавим, что сообщения об уничтожении таких ЗРК российских оккупантов появлялись и раньше.