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На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Четверг 04 января 2024 18:19
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На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео) Фото: ЗРК "Стрела-10" (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК "Стрела-10" на юге Украины.

Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.

После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.

"В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!" - указывается в публикации.

Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса "Стрела-10" российских захватчиков.

Справка. Советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он принят на вооружение еще в 1976 году. С тех пор было проведено несколько модификаций ЗРК.

Комплексы 9К35 "Стрела-10" есть также на вооружении Сухопутных войск ВСУ. В частности, украинские военные применяли "Стрела-10" для борьбы с российскими разведывательными БПЛА. Первый захваченный в качестве трофея после начала широкомасштабного вторжения РФ вражеский комплекс "Стрела-10" украинские защитники получили в марте 2022 года.

Добавим, что сообщения об уничтожении таких ЗРК российских оккупантов появлялись и раньше.

Напомним также, что 3 января бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по враждебному экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.

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