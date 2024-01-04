Возгорание Су-34 на аэродроме России. В ГУР показали видео со спецоперации

Фото: Возгорание Су-34 на аэродроме России. В ГУР показали видео по спецоперации (Getty Images)

На аэродроме "Шагол" российского Челябинска сгорел тактический истребитель-бомбардировщик Су-34. Причины возгорания уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Как отмечают в разведке, самолет принадлежал к составу авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии Воздушно-космических сил России. Пока причины возгорания уточняются. Что предшествовало "Шагол" является военным аэродромом Челябинска, где базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Су-34, который сегодня горел на вышеупомянутом аэродроме, является многофункциональным истребителем, который сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям. Как рассказал источник РБК-Украина в спецслужбах, возгорание истребителя является операцией разведки Украины.