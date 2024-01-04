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Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, - Белый дом

Четверг 04 января 2024 20:39
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Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, дальность баллистических ракет, которые Россия приобрела у Северной Кореи, составляет 900 километров.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну северокорейскую баллистическую ракету по территории Украины. Судя по всему, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области. А 2 января Россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в том числе в рамках ночной воздушной атаки", - заявил Кирби.

Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, - Белый домФото: траектория полета северокорейской баллистической ракеты 30 декабря (нажмите, чтобы увеличить)

При этом, как добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома, Россия ведет переговоры о приобретении баллистических ракет у Ирана.

На этом фоне Кирби призвал Конгресс одобрить новое финансирование помощи Украине в размере более 60 млрд долларов.

Что предшествовало

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, предоставляет стране-агрессору военную помощь.

Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".

Уже в ноябре западные журналисты сообщали, что Пхеньян передал российским военным миллион артиллерийских снарядов.

Также южнокорейские военные заявляли, что Северная Корея могла передать России баллистические ракеты малой дальности.

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