ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем

В нескольких городах оккупированного Крыма сегодня, 4 января, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали о "прилетах".

При подготовке материала использовались данные по Telegram-каналам Воздушных Сил, Страткому ВСУ, оккупационному председателя Севастополя Михаила Развожаева.

Подробно о случившемся в Крыму читайте в материале РБК-Украина.

Взрывы в Севастополе

По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Реакция Воздушных сил

Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проделанную работу.

"В который раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - написал Олещук.

Он также намекнул, что ожидает от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Тогда в РФ заявили о якобы попадании в один из штабов, где находился заместитель главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ.

Что заявили оккупанты?

Российские оккупационные власти заявили, что их ПВО отработало по враждебным целям. Однако в Севастополе есть повреждения. При этом они не признают попадания в военный объект.

Розвожаев заявил, что от обстрелов якобы пострадал один взрослый и шестилетний ребенок.

Он заявил о якобы падении осколков в разных частях города.

Взрывы в Крыму 4 января

Около 15.40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.

Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Одна из ракет, как утверждало местное издание, предположительно попала по воинской части в Севастополе.

Все подробности сегодняшней атаки на Крым – в материале РБК-Украина.

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