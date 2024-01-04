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Саки, Новофедоровка, Евпатория. В оккупированном Крыму раздаются взрывы

Крым, Четверг 04 января 2024 21:37
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Саки, Новофедоровка, Евпатория. В оккупированном Крыму раздаются взрывы Фото: в Крыму раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 4 января в разных городах оккупированного Крыма слышали звуки взрывов. В частности, об опасности сообщали в Саках, Новофедоровке, Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

По данным Telegram-канала, в Саках, Новофедоровке, Евпатории и Вилином местные жители слышали взрывы.

Тем временем российские паблики сообщают об атаках беспилотников.

Взрывы в Крыму

Напомним, сегодня, 4 октября во временно оккупированном Крыму уже гремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Евпатории.

В сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым после взрывов.

Позже в СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за безупречную работу.

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