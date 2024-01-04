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ВСУ обезвредили семь вражеских дронов в Никопольском районе

Никопольский район, Четверг 04 января 2024 21:49
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ВСУ обезвредили семь вражеских дронов в Никопольском районе Архивное фото: ВСУ обезвредили семь вражеских дронов в Никопольском районе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 4 ноября, обезвредили семь российских дронов в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

РФ пыталась атаковать Никопольский район с помощью восьми дронов

Отмечается, что с самого утра россияне терроризировали населенные пункты Никопольского района.

"Под вражеский огонь попали Никополь и села Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской сельской общин", - говорится в заявлении.

Фото: Последствия ударов (t.me/Yevtushenko_E)

Для огневого поражения было задействовано восемь БпЛА-камикадзе и осуществлено шесть обстрелов из ствольной артиллерии.

ВСУ обезвредили почти все дроны РФ

Евтушенко сообщил, что было повреждено восемнадцать частных домов, три хозяйственные постройки, частное и промышленное предприятия, автотранспорт, гаражи, линии газо- и электросети.

Силы обороны Украины обезвредили семь БпЛА-камикадзе из восьми. В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Сегодня сообщалось, что россияне ударили по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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