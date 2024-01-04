WP сообщило, сколько баллистических ракет могла получить Россия от КНДР
Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Сегодня стало официально известно, что Россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей.
"Развертывание Россией северокорейских баллистических ракет, о котором ранее не сообщалось, указывает на растущую поддержку главой КНДР Ким Чен Ыном военных усилий Москвы", - говорится в материале.
Также это также показывает способность российского диктатора Владимира Путина опираться на страны-изгои, чтобы компенсировать недостатки в его собственном арсенале.
Сколько ракет могла получить РФ
"Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников", - сказал американский чиновник.
По его словам, это результат санкционного давления на Кремль.
"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", - сказал чиновник.
Второй чиновник сообщил изданию, что северокорейские поставки были баллистическими ракетами малой дальности, которые РФ выпустила по Украине в конце декабря и в начале января.
КНДР поставляет России оружие для войны против
По данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.
Сегодня координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
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