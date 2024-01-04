ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин создает силы обороны Москвы после мятежа Пригожина, - британская разведка

Москва, Четверг 04 января 2024 11:27
UA EN RU
Путин создает силы обороны Москвы после мятежа Пригожина, - британская разведка Фото: Путин пытается защитить Москву от нового мятежа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После мятежа группы "Вагнера" в июне 2023 года президент РФ Владимир Путин пытается защитить Москву, создавая новые военные структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в ноябре 2022 года Путин одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы - новой организации по охране столичной инфраструктуры.

С июля 2023 года эта структура обрела более военизированный характер, получив разрешение на использование огнестрельного оружия. Вероятно, было привлечено несколько тысяч новобранцев из запланированной численности в 15 тысяч человек.

Как отмечает британская разведка, новая структура представляет собой еще один пример давней российской традиции милитаризации: увеличения количества вооруженных организаций вне регулярных вооруженных сил. Однако Силы безопасности правительства Москвы, скорее всего, были усилены в ответ на опасения по поводу готовности местных сил безопасности Москвы перед лицом наступающих мятежных войск группы "Вагнера" в июне 2023 года.

"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое воздействие конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине - из более бедных провинциальных регионов", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина и реакция кремлевского режима

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня 2023 года быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным правителем России в 1999 году.

Люди приветствовали наемников Евгения Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Пригожина ликвидировали 23 августа, взорвав его самолет.

В августе Путин подписал закон, который позволит оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. Эта структура должна обеспечить безопасность режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва
NEWS
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта