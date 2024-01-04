Мобильным группам ПВО Киева хватит ракет для ПЗРК на еще несколько мощных атак, - Наев

Мобильные группы противовоздушной обороны имеют в запасе достаточное количество боеприпасов, в частности ракет для ПЗРК для отражения еще нескольких мощных атак российских оккупантов на украинскую столицу.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

По его словам, текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО "такая, что боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак".

"Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного запаса", - добавил генерал-лейтенант, управляющий мобильными подразделениями ПВО на севере Украины и, в частности, в Киеве.

Наев подчеркнул, что в приоритете сейчас "больше боеприпасов", поскольку российские захватчики "очень хотят истощить нашу систему ПВО".

Командующий Объединенными силами также рассказал, что защитники неба хотели бы "больше ракет для "Пэтриотов" и самих систем".

Также Наев высоко оценил работу ПВО ВСУ и отметил, что "эффективность составила около 90%".

"Ни одна другая система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", - подчеркнул он.

Отражение массированных ударов РФ по Украине

Напомним, 2 января российские оккупанты ночью выпустили 35 дронов-камикадзе по Украине, которые были все сбиты. После этого захватчики уже утром выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, 2 января мобильные огневые группы ПВО уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.

Перед тем, 29 декабря, российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 БПЛА и ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.