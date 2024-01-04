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Армия РФ обстреляла Станислав, в селе пропал свет: двое раненых и погибший

Херсон, Четверг 04 января 2024 14:34
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Армия РФ обстреляла Станислав, в селе пропал свет: двое раненых и погибший Фото: армия РФ обстреляла Станислав 4 января, в селе пропал свет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области 4 января. Из-за атаки в населенном пункте пропал свет. Двое людей ранены, один мужчина погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Мои соболезнования семье погибшего…" - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, женщина, 48 лет, попала под обстрел в автомобиле, у нее диагностировали контузию.

"Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Пострадал и мужчина 1969 года рождения. Он отказался от госпитализации", - отметил Прокудин.

Обстрелы Станислава

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, оккупанты не впервые обстреливают село Станислав, расположенный в Херсонском районе. Например, захватчики целую ночь "поливали" село из артиллерии 2 ноября прошлого года. Тогда насчитали 40 "прилетов", погибла женщина. А 19 октября из-за обстрела Станислава ранения получил мужчина.

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