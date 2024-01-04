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Система Skynex и не только. Германия передала Украине новый пакет оружия

Четверг 04 января 2024 19:50
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Система Skynex и не только. Германия передала Украине новый пакет оружия Архивное фото: Германия передала Украине новый пакет оружия (skynex rheinmetall com)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 4 января, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Что еще получили ВСУ

  • 10 БМП "Мардер";
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боеприпасов 155 мм;
  • 2 танка для разминирования WISENT;
  • 1 танк-мостоукладчик Biber;
  • 3350 боевых касок;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 10 наземных обзорных РЛС GO1;
  • 10 грузовиков Zetros;
  • 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
  • 34 других транспортных средства;
  • 305 штурмовых винтовок МК 556;
  • 0,75 млн патронов;
  • 1152 зимних маскировочных сеток.

Что Германия передаст Украине в будущем

  • 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;
  • 1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
  • 20 систем обнаружения беспилотников;
  • 26 850 боевых шлемов;
  • 41 грузовик Mercedes;
  • 4 695 штурмовых винтовок MK 556;
  • 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия
  • 8 000 противотанковых мин.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

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