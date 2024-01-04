Система Skynex и не только. Германия передала Украине новый пакет оружия
Германия сегодня, 4 января, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.
Что еще получили ВСУ
- 10 БМП "Мардер";
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- 2 танка для разминирования WISENT;
- 1 танк-мостоукладчик Biber;
- 3350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 10 наземных обзорных РЛС GO1;
- 10 грузовиков Zetros;
- 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 других транспортных средства;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1152 зимних маскировочных сеток.
Что Германия передаст Украине в будущем
- 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;
- 1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
- 20 систем обнаружения беспилотников;
- 26 850 боевых шлемов;
- 41 грузовик Mercedes;
- 4 695 штурмовых винтовок MK 556;
- 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия
- 8 000 противотанковых мин.
Помощь Украине от Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.
Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.
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