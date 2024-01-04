Бельгия отправит в Данию два F-16 для учений украинских пилотов, известны сроки
Бельгия отправит два двухместных самолета F-16, а также 50 военнослужащих в Данию в период с марта по сентябрь для участия в обучении украинских пилотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийское издание RTBF.
Как напоминает издание, тренировочная миссия является частью "коалиции F-16", которая объединяет тринадцать стран, в том числе и Бельгию, под руководством Дании, Нидерландов, а также США. Цель миссии заключается в том, чтобы обеспечить наши Воздушные силы истребителями-бомбардировщиками.
Два самолета F-16 Бельгия направит на авиабазу Skrydstrup в Дании.
Подготовка будет включать тренировки не только для пилотов, но и украинских техников, а также планировщиков миссий.
F-16 для Украины
В 2023 году западные союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи ВСУ современных истребителей, в частности, F-16. В рамках этой коалиции Украина получит не менее 61 самолета от Дании и Нидерландов.
В начале ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр. Кроме того, в конце декабря первая группа украинских пилотов начала тренировку на F-16 в Дании.
Как писало Newsweek, первые самолеты F-16, вероятно, уже прибыли в Украину. Однако в воздушных силах Украины эту информацию не подтвердили.
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