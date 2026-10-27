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Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву

03:35 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия во второй раз за ночь ударила баллистикой по Киеву Фото: Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву (Getty Images)
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В ночь на 27 октября Россия снова атакует Киев баллистическими ракетами. В столице объявили красный уровень опасности, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики Киеву. В КМВА объявили красный уровень опасности и призвали киевлян находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Информация о возможных последствиях уточняется.

Обновлено 4:00

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе ракета попала в административное здание. Еще по двум адресам повреждены нежилые здания.

Несколько часов назад вечером 26 октября российская баллистика ударила по Киеву. Ракеты попали в корпус университета, общежития и жилые дома в Деснянском районе, а в Днепровском частично разрушили трехэтажное здание. Погиб человек, еще не менее 10 пострадали.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта, а задержки со снабжением средств ПВО для Украины "помогают террору". По данным CNN, в Украине снова закончились ракеты к Patriot.

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