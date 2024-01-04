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Россияне ударили артиллерией по Николаевской области: часть региона без света

Очаков, Четверг 04 января 2024 08:28
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Россияне ударили артиллерией по Николаевской области: часть региона без света Фото: часть Николаевской области обесточена 4 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 4 января ударили из артиллерии по Николаевской области. В результате атаки часть области без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram и Николаевоблэнерго.

Около 6:46 россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. В результате произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также в 7:33 оккупанты еще ударили из артиллерии по Очакову.

Известно, что после артобстрела произошла авария. Были обесточены Николаевский, Очаковский и Березанский районы Николаевской области.

Энергетики уже работают над восстановлением света. В Николаевском районе уже начинают восстанавливать электроэнергию. Остальные потребители пока обесточены.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.

Также во время массовой атаки в Николаевской области сбили вражеские дроны-камикадзе. В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.

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