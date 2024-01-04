Россияне ударили артиллерией по Николаевской области: часть региона без света
Российские оккупанты утром 4 января ударили из артиллерии по Николаевской области. В результате атаки часть области без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram и Николаевоблэнерго.
Около 6:46 россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. В результате произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также в 7:33 оккупанты еще ударили из артиллерии по Очакову.
Известно, что после артобстрела произошла авария. Были обесточены Николаевский, Очаковский и Березанский районы Николаевской области.
Энергетики уже работают над восстановлением света. В Николаевском районе уже начинают восстанавливать электроэнергию. Остальные потребители пока обесточены.
Ситуация в Николаевской области
Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.
Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.
Также во время массовой атаки в Николаевской области сбили вражеские дроны-камикадзе. В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.
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