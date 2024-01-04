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Российские войска нанесли ракетный удар по центру Курахово Донецкой области (фото последствий)

Курахово, Четверг 04 января 2024 03:57
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Российские войска нанесли ракетный удар по центру Курахово Донецкой области (фото последствий) Фото: Российские войска нанесли ракетный удар по центру Курахово (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне в ночь на 4 января нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Разрушены детский сад и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", - написал начальник Донецкой ОВА.

Также Филатов выставил фотографии последствий ракетного удара. На них изображены разрушенные или частично поврежденные объекты инфраструктуры.

Фото: последствия ракетного удара россиян по центру Курахово (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)

К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия удара устанавливаются.

"По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем", – сообщил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате есть погибший и раненая.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранен подросток.

1 января россияне из артиллерии обстреляли Авдеевку. В результате погибла женщина.

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