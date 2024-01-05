Вибухи в Криму та операція ГУР на російському аеродромі: новини за 4 січня

Сили оборони України уразили у тимчасово окупованому Криму поблизу Севастополя командний пункт з'єднання російських загарбників. А ГУР МОУ провело на аеродромі у Челябінську операцію, внаслідок якої згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Війна Росії проти України: останні новини

Успішна операція ГУР. У Росії на аеродромі згорів Су-34

Як повідомили джерела РБК-Україна в сцецслужбах, в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За інформацією джерела, за успішною операцією стоїть ГУР.

Пізніше у військовій розвідці уточнили, що літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії. В ГУР МОУ також показали відео, як палав ворожий Су-34.

Представник військової розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону зауважив, що знищення російського винищувача на аеродромі у Челябінську було своєрідним привітанням начальника ГУР Кирила Буданова з днем народження 4 січня.

Вибухи в Криму. ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем

У декількох містах окупованого Криму 4 січня, зокрема в районі Севатополя та Євпаторії, лунали вибухи. Очевидці стверджували у мережі про "прильоти".

За даними Збройних сил України, у четвер близько 15:00 поблизу Севастополя було уражено пункт з'єднання російських загарбників.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що операція була проведена за допомогою пілотів. Він також натякнув, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні - про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокома з генералами.

Додамо, що надвечір в різних містах Криму знову чули звуки вибухів. Зокрема про небезпеку повідомляли в Саках, Новофедорівці та Євпаторії.

Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї

Німеччина 4 січня оновила список поставленої Україні військової допомоги. Як повідомили в уряді ФРН, Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex, додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, боєприпаси до Leorard 2A6 та інше озброєння.

Крім того, у майбутньому від Германії очікується серед іншого передача 4 ЗРК IRIS-T SLM та ще 1 системи ППО Skynex.

Детальніше про систему ЗРК Skynex, яка може нищити рої дронів, її можливості та характеристики - читайте в нашому матеріалі.

Польські фермери поновили протест на КПП "Медика-Шегині": що відбувається на кордоні

Як повідомив в коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, на території Польщі відновилося блокування руху вантажівок навпроти пункту пропуску "Медика-Шегині". Польські фермери відновили акцію у четвер о 09:00.

У Держприкордонслужбі зазначили, що у зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

З Умєровим та Залужним. Комітет Ради почав розгляд нового закону про мобілізацію

На засіданні профільного комітету Верховної Ради нардепи разом із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і главою Міноборони Рустемом Умєровим 4 січня розглядали законопроєкт про мобілізацію.

Як повідомив в коментарі РБК-Україна секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, також на засіданні були присутні начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала та інші представники МОУ й члени Кабміну, які також мають стосунок до змін у цьому документі.

За його словами, протягом наступних двох днів "ми працюватимемо з ними і обговорюватимемо доцільність чи недоцільність тих, чи інших норм. Ми постатейно проходимо весь текст, і дискусії точаться майже по всіх позиціях проєкту".

Хакери проникли в систему "Київстару" за місяці до атаки та викрали дані абонентів, - СБУ

Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters розповів, що російські хакери проникли в систему "Київстар", принаймні, у травні минулого року і могли викрасти дані абонентів до масштабної атаки 12 грудня.

За оцінками СБУ, хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, вкрасти Telegram-акаунти.

Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, а КНДР вже передає, - WSJ

Видання Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що Росія продовжує активні переговори з Іраном щодо купівлі балістичних ракет малої дальності і, можливо, вже близька до укладання угоди. І якщо переговори закінчаться підписанням договору, ракети від Тегерану можуть надійти до РФ вже навесні цього року.

Також газета повідомляє, що Москва вже почала отримувати ракети від Північної Кореї.

Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, - Білий дім

Росія запустила ракети, поставлені Північною Кореєю, в Україну 30 грудня і 2 січня, повідомив 4 січня ввечері на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

Також в адміністрації президента США показали траєкторію польоту північнокорейської балістичної ракети, яку росіяни запустили по Україні 30 грудня. За словами Кірбі, ракета приземлилася у відкритому полі в Запорізькій області.

WP повідомило, скільки балістичних ракет могла отримати Росія від КНДР

За даними The Washington Post, Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Як розказав американський чиновник журналістам, північнокорейські поставки були балістичними ракетами малої дальності, які РФ випустила по Україні наприкінці грудня і на початку січня.

Мобільним групам ППО Києва вистачить ракет до ПЗРК на ще кілька потужних атак, - Наєв

За словами командувача Об’єднаних Сил Збройних сил України Сергія Наєва, поточна ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО "така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати кілька наступних потужних атак".

"Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення ракетного запасу", - додав генерал-лейтенант.

Нічого екстраординарного не відбувається: Ігнат про слова Наєва щодо ракет для ПЗРК

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що партнери України надають ракети для ПЗРК за потреби, адже склад західного озброєння стане ціллю для росіян. За його словами, тут немає нічого нового, так було і минулого року, і влітку, і зараз.

"Сьогодні ЗМІ рознесли слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак! Вочевидь ідеться про 29 грудня та 2 січня", - розповів він.

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО після атак Росії

Як повідомив речник НАТО Ділан Вайт, засідання Ради України-НАТО відбудеться 10 січня на рівні послів країн Альянсу.

Засідання збирають на прохання України після останніх масованих обстрілів Росії.

"Укрпошта" почала новий етап видачі пенсіонерам по п’ять LED-ламп

З 4 січня програма видачі пенсіонерам по п'ять LED-ламп запрацювала у 23 тисячах населених пунктах по всій країні, розповіли в "Укрпошті". Раніше лампи видавали тільки в селах.

Відтепер пенсіонери можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти" українських міст, крім тимчасово окупованих територій. Для обміну слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обміняти додаткові енергоощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, поки світлодіоди є в наявності.

Бельгія відправить в Данію два F-16 для навчань українських пілотів

Бельгія відправить два двомісні літаки F-16, а також 50 військовослужбовців до Данії в період з березня по вересень для участі в навчанні українських пілотів, повідомило видання RTBF.

Підготовка включатиме тренування не лише для пілотів, але й українських інженерів. Літаки базуватимуться на авіабазі Skrydstrup.

Зеленський обговорив з Мелоні ситуацію на фронті та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський 4 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

У ході бесіди глава держави поінформував про ситуацію на фронті, масовані російські удари, обговорив оборонну співпрацю між країнами та підготовку зустрічі радників по Формулі миру, питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом.

США не виявили нецільового використання військової допомоги Україною

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що США не виявили нецільового використання військової допомоги Україні. Уся техніка використовується на полі бою.

"І ми не побачили жодних ознак якоїсь широкомасштабної корупції... чи зловживань з боку українських військових", - сказав американський чиновник.

Словаччина передасть Україні зимову гуманітарну допомогу

Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро, розповіли в МВС країни.

Одержувачами допомоги стануть Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" та міська рада міста Покровськ Донецької області.