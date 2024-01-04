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Россияне атаковали Украину ночью ракетами и дронами: сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 04 января 2024 08:35
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Россияне атаковали Украину ночью ракетами и дронами: сколько сбила ПВО Фото: россияне атаковали Украину ночью ракетами и дронами 4 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты атаковали Украину ночью против 4 января дронами и ракетами. Два БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 4 января 2024 года враг атаковал двумя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Оба - уничтожены в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Обстрел Украины

Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 сегодня вечером, 3 января. Удары пришлись по центру города. Есть повреждения инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты в ночь на 4 января нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Разрушены детский сад и школа. К счастью, обошлось без пострадавших.

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