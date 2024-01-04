Ничего экстраординарного не происходит: Игнат о словах Наева по поводу ракет для ПЗРК

Партнеры Украины предоставляют ракеты для ПЗРК при необходимости, ведь склад западного вооружения станет целью для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната .

"Сегодня СМИ разнесли слова командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет к ПЗРК хватит лишь на несколько таких массированных атак! Очевидно речь идет о 29 декабря и 2 января", - говорится в заявлении.

В частности, в комментарии французскому AFP говорится и о ракетах к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия - Patriot.

По словам Игната, здесь нет ничего нового, так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты насущной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - до С-300 и "Бук-М1", так и западные.

Украина их не производит и постоянно получает от партнеров из разных стран.

Ничего экстраординарного не происходит

"Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?!", - пишет Игнат.

Также спикер Воздушных сил заявил, что ничего экстраординарного не происходит, враг постепенно пытается истощать украинскую противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками.

Оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. При этом они тоже тратят дорогостоящие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители.

Что предшествовало

Ранее Сергей Наев заявил, что у мобильных групп противовоздушной обороны есть в запасе достаточное количество боеприпасов, в том числе ракет для ПЗРК, для отражения еще нескольких мощных атак российских оккупантов на украинскую столицу.

По его словам, текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО "боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак".

Отражение массированных ударов РФ по Украине

Напомним, 2 января российские оккупанты ночью выпустили 35 дронов-камикадзе по Украине, которые были все сбиты. После этого захватчики уже утром выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, 2 января мобильные огневые группы ПВО уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.

Перед тем, 29 декабря, российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 БПЛА и ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.