Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС

В результате обстрелов российских оккупантов была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС. Станция полностью обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Энергоатом ".

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Так, имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток.

"Энергоатом" отмечает, что требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

При этом планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.