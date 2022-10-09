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Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи

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Воскресенье 09 октября 2022 18:09
Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи Фото: Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи Запорожской АЭС. Теперь станция снова подключена к энергосистеме Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, была восстановлена линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

"После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины", - сказано в сообщении “Энергоатома”.

Также отмечается, что радиационный фон на станции и возле нее не изменялся и находится в пределах нормы.

При этом подчеркивается, что россияне продолжают обстреливать ЗАЭС, приближая мир к ядерной катастрофе.

Напомним, 8 октября в результате обстрелов российских оккупантов Запорожская АЭС была полностью обесточена.

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