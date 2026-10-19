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Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования

13:49 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования Фото: Сергей Корецкий (facebook.com zelenskyy.official)
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Пересмотр правил бронирования от мобилизации обусловлен критической потребностью Сил обороны в пополнении и ротации, а также аномальным ростом количества отсрочок. Новые критерии позволят сохранить защиту реально критических предприятий и остановить злоупотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Сергея Корецкого для BBC Украина.

Почему правила бронирования просматривают

Корецкий решительно отверг заявления о том, что пересмотр критериев остановили из-за общественного резонанса или политических скандалов.

"Это полностью не соответствует действительности. Это - манипуляции. Очень удобно хайпировать и быть большим борцом "за все хорошее, против всего плохого". Нет никакой политики. Есть выживание страны", - подчеркнул он.

По его словам, главная причина изменений - потребность Генерального штаба в военных для ротации бойцов, годами находящихся на фронте, а также покрытие потерь.

Он также добавил, ссылаясь на статистику, что количество граждан с отсрочками или бронированием существенно превышает количество служащих. За последние 6-8 месяцев динамика предоставления отсрочок растет на десятки тысяч ежемесячно. По словам вице-премьера, если этот тренд сохранится, "скоро будут забронированы абсолютно все".

Новые критерии "критичности" и борьба со схемами

По словам Корецкого, правительство планирует минимизировать случаи, когда статус критичности используется только как способ избежать мобилизации.

Основные акценты новой системы:

Защита оборонки и жизнеобеспечения: для предприятий, реально обеспечивающих фронт и инфраструктуру, никаких угроз нет.

Ликвидация серых схем: будут проверять создаваемые формально компании (например, производят несколько дронов в год, но бронируют сотни работников).

Вопрос "экономического бронирования": Корецкий отметил, что высокие зарплаты и отсутствие налоговых долгов не тождественны реальной критичности для государства, а сугубо денежный подход нечестен в отношении военных на передовой.

Бронирование энергетиков перед зимой

Он также опроверг опасения возможного сокращения процента бронирования для энергетического сектора накануне отопительного сезона.

"Говорят, что в канун самой сложной зимы мы сейчас энергетикам изменим процент бронирования... У нас такой цели нет. Мы в сознании и понимаем, к чему это может привести", - объяснил он.

По словам Корецкого, правительство планирует окончательно отшлифовать и утвердить обновленные правила бронирования в течение недели.

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