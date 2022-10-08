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Подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ, - источники

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Крым, Суббота 08 октября 2022 11:01
Подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ, - источники Фото: на Крымском мосту произошел взрыв (ssu.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправский

Подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины. В то же время, в самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В ведомстве прямо не комментируют, но намекают, что имеют отношение к этой операции. Так, в своем Telegram-канале СБУ опубликовала фото поврежденного моста, прокомментировав его комическим стихом.

Что произошло

Сегодня утром в соцсетях опубликовали много фото и видео, на которых был зафиксирован пожар на Крымском мосту. Позже появились кадры с поврежденным автомобильным полотном и моментом взрыва на Крымском мосту.

Коллаборанты сначала утверждали, что на мосту произошел пожар железнодорожной цистерны с топливом, но позже в России заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, что и повлекло за собой разрушения.

Проезд через Крымский мост закрыт. Российская железная дорога также остановила движение поездов и продажу билетов из Крыма и в Крым. Коллаборанты заявляют, что начали запуск паромной переправы, а также утверждают, что существует сухопутный коридор через оккупированные территории Украины.

Напомним, российский президент Владимир Путин уже отреагировал на инцидент с Крымским мостом.

В то же время в Кремле не могут сказать, сколько времени понадобится на ремонт Крымского моста.

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Служба безопасности Украины Взрыв Крымский мост
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